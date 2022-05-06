Yola çıkarken verdiğimiz sözleri büyük ölçüde yerine getirdik

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan-ı şerifin adeta tacı durumunda olan Ramazan Bayramı'nın da geride kaldığını anımsatan Erdoğan, "Ramazan Bayramı'nı da istedim ki Çatalca'da siz kardeşlerimle bir arada geçireyim ve bayramın ertesinde de bugün belediyemizi bir ziyaret edelim istedim. Sizlerin de burada böyle ani bir araya gelişiniz benim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Bundan dolayı gerek Başkan'ıma gerek muhtarlarımıza gerekse siz değerli Çatalcalı kardeşlerime kalbi şükranlarımı bildiriyorum." dedi.

Daha nice bayramlarda bir araya gelmek üzere vatandaşlara kısa bir selamlama yapmak istediğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yola çıkarken bizim eğitim, sağlık, adalet, emniyet, enerji, ulaşım, tarım, bütün bu alanlarda çok büyük sözümüz vardı. Hamdolsun, bu sözlerimizi büyük ölçüde yerine getirdik. Sağlıkta hastanelerimizde attığımız adımlarla, eğitimde attığımız adımlarla, Türkiye'de 76 üniversitemiz varken şu anda 207 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı ilimiz yok. 81 vilayetin tamamında artık üniversitemiz var. Yani, benim Iğdır'daki kardeşim, Hakkari'deki kardeşim, Muş'taki kardeşim çocuğunu üniversiteye göndermek için İstanbul'a, Ankara'ya değil artık Muş'ta üniversite var, Iğdır'da üniversite var. Rahatlıkla oradaki üniversitelerde de çocuklarını okutma şansları var. Nerelerden nerelere geldik."





"Her zaman Çatalca'nın yanında olmaya devam edeceğiz"

Çatalca'da altyapı ve üstyapıda birçok adım attıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizler de bunu karşılıksız bırakmadınız ve Mesut kardeşimizi Çatalca'ya Belediye Başkanı yapmak suretiyle yeni bir dönemi başlattınız. İnşallah birçok adımlardan sonra altyapıyla beraber şu anda, bu yaz inşallah Karayollarıyla birlikte burada çok ciddi bir asfaltlama çalışmasına Mesut kardeşimiz girecek ve Ulaştırma Bakanım Adil Bey de bugün yanımda. Birlikte yapacakları çalışmalarla artık böyle çukur, çamur vesaire olan bir Çatalca olmayacak. Bu Çatalca'yı da daha güzel bir hale yollarıyla getirmiş olacağız. Şu anda Ulaştırma Bakanım gerekli bu noktadaki teminatı verdi ve Belediye Başkanı'm da araç gereci temin ederek müşterek bir çalışmayla inşallah Çatalca'mızın altyapısını da üstyapısını da bu noktada gerçekleştirmiş olacaklar. İstiyoruz ki Çatalca şanına yakışır bir hale gelsin."