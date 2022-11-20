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Yoğun bakım hastasının şiddet gördüğü özel hastanenin faaliyeti durduruldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat'ta yoğun bakım hastasının şiddet gördüğü özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi.
GÜNCEL 20.11.2022, 18:27
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Yoğun bakım servisinde bir hastanın, çalışanlarca maruz kaldığı şiddet, kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur."
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