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YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı
YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin dün gerçekleştirilmesinin ardından 10.15'te başlayan ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi, 180 dakika sürecek.

YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün gerçekleştirilmesinin ardından üniversite adayları bugün de Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) heyecanını yaşıyor. 

İkinci oturum AYT saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sürecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlanacak.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

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YskAYT
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