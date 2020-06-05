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YKS için nüfus müdürlükleri cumartesi açık olacak

YKS'ye girecek öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri yarın 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

YKS için nüfus müdürlükleri cumartesi açık olacak

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 6 Haziran Cumartesi 10.00-17.00 saatleri arası açık olacağını bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 15 yaşını tamamlayanların, anne, baba, veli veya vasisi T.C. Kimlik Kartı başvurusunda bulunmakla sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belgeyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6 Haziran Cumartesi 10.00-17.00 saatleri arası sokağa çıkabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. Kimlik Kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son 6 ayda çekilmiş bir adet biyometrik, fotoğrafla bulundukları yer il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak müracaat etmeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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