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YKS birincilerinin illeri belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) oturumunda, Adana'dan katılan adayın birinci olduğunu bildirdi.

YKS birincilerinin illeri belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah açıklanan 2021-YKS sonuçlarının ardından, YKS birincilerinin çıktığı illeri duyurdu.

Buna göre, 2021-YKS'de Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) oturumunda birinci Adana'dan çıktı.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda, sayısalda birincilik Adana, eşit ağırlıkta birincilik Konya, sözelde birincilik yine Adana illerinden oldu.

Yabancı Dil Testinin (YDT) birincileri ise Almanca: Balıkesir, Arapça: Konya, Fransızca: İstanbul, İngilizce: İstanbul, Rusça: Bursa illerinden belirlendi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, paylaşımında, adayları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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