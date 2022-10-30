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Yılbaşından bu yana 97 bin 448 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İstanbul Havalimanı'ndan 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin ülkelerine gönderilmesiyle bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 149 artarak 97 bin 448'e ulaştı.

GÜNCEL 30.10.2022, 20:47
Yılbaşından bu yana 97 bin 448 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Düzensiz göçle mücadeleye yönelik sınırlarda güvenlik önlemleri artırılırken, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen düzensiz göçmenler, charter seferleri ve tarifeli uçuşlarla sınır dışı ediliyor.

Son olarak Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan ve İstanbul Havalimanı'na getirilen Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilmelerinin ardından uçağa bindirilerek ülkelerini gönderildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgilere göre bu sefer, 2022 yılının başından beri Afganistan'a gerçekleştirilen 213. charter (özel uçak) seferi oldu. 2022 yılının başından bu yana düzenlenen 213 charter seferi ile 40 bin 510, tarifeli uçuşlarla da 14 bin 992 olmak üzere, toplam 55 bin 502 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı.

Yine bu yıl, Pakistan'a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 11 bin 025 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde ülkelerine gönderildi.

10 ayda 97 bin 448 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 97 bin 448'e ulaştı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı edilenlerin sayısı yüzde 149 arttı.

Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı edilen Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 206, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 28 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 180 artış gözlendi. Ayrıca 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 422 bin 957'ye ulaştı.

Sınır dışı başarı oranı Türkiye'de yüzde 69, Avrupa'da yüzde 10

Türkiye'nin etkili sınır dışı mekanizması sayesinde Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin sınır dışı başarı oranı yüzde 69 olurken, Avrupa'da ise bu oran yüzde 10 olarak gerçekleşti.

Sınırlarda alınan güvenlik önlemleri sayesinde 2022 yılında 242 bin 525 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Yine düzensiz göçmenler ve organizatörlerin tespit ve deşifresine yönelik yoğunlaştırılan çalışmalar sayesinde yılbaşından bu yana, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 91'lik bir artışla 197 bin 175 düzensiz göçmen yakalandı.

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