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Yılbaşında birçok yeni düzenleme yürürlüğe girecek

Yılbaşından itibaren vatandaşı, esnafı ve reel sektörü ilgilendiren birçok düzenleme yürürlüğe konulacak.

GÜNCEL 28.12.2022, 12:52
Yılbaşında birçok yeni düzenleme yürürlüğe girecek

Kanunla, elektronik ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması, pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla ölçekler de dikkate alınarak e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve e-ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılıyor.

Yılbaşında, yüzde 2 oranında uygulanacak konaklama vergisi de yürürlüğe girecek. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri konaklama vergisine tabi olacak. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler de bu verginin kapsamında yer alacak.

Kuyumculara yetki belgesi şartı

1 Ocak 2023 itibarıyla kuyumcu esnafının ticari faaliyetlerine devam edebilmesi için yetki belgesine sahip olmaları gerekiyor, evraklar eksik olsa dahi belge için 31 Aralık'a kadar başvuru yapılması önem taşıyor. Yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilecek.

Sinema, konser, spor müsabakası ve at yarışları izleyicilerinin bilet bedeliyle birlikte ödedikleri yüzde 10'luk eğlence vergisi, 1 Ocak 2023'ten itibaren alınmayacak.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması 1 Ocak itibarıyla başlayacak. Tatil günü olarak pazar öne çıkarken tatil hakkı tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşmasının önlenmesi öngörülüyor.

Birleşik Krallık ile ticarette UKCA dönemi

Birleşik Krallık ile ticarette, 1 Ocak itibarıyla CE işaretinin yerini UKCA düzenlemesi alacak. Bu bölgeye ihracat yapacak firmaların, UKCA belgelerini ürünlerine iliştirmesi önem taşıyor.

Yılbaşından itibaren, toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük tüm binaların kullandığı enerjinin en az yüzde 5'inin güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması gerekecek.

İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yurt dışı fuar destekleri 1 Ocak'tan itibaren daha da etkin hale getirilecek. Kararla, hedef ülke/hedef sektör ayrımı yapılmadan tüm ülkelerde fuara katılım sağlanacak. Mikro/küçük işletmelerin fuar katılımına ilişkin harcamalarının yüzde 75 desteklenmesi ve daha fazla sayıda fuara katılımlarının teşvik edilmesi suretiyle yurt dışı fuar desteklerinin tabana yayılması hedefleniyor.

Mükelleflere e-defter zorunluluğu

2021 yılı vergi dönemleri içinde cirosu 4 milyon lira ve üstü olan gerçek ve tüzel mükelleflerin, 1 Ocak 2023'e kadar e-defter uygulamasına geçmesi gerekiyor. 2021 yılı cirosu 1 milyon lira ve üstün olan gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal ve hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler de 1 Ocak'ta uygulama kapsamına girecek.

Kaynak: AA
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