YILBAŞI İÇİN MAKYAJ TÜYOLARI
The Ritz Carlton, Istanbul ve YSL Beauty iş birliğinde düzenlenen “YSL Beauty Masterclass” etkinliği The Nobu Suite’in eşsiz manzarasında gerçekleştirildi.
Panoramik Boğaz manzarası ve en ince detayına kadar düşünülmüş dekorasyonu ile benzeri görülmeyen bir ambiyans sunan The Nobu Suite; The Ritz Carlton, Istanbul ve YSL Beauty iş birliğinde düzenlenen “YSL Beauty Masterclass” etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, make-up artist’leri makyaj tüyolarını paylaştı.
Misafirlere; özellikle yılbaşı gecesi daha çarpıcı ve ışıltılı bir makyajın olmazsa olmazlarını uygulamalı olarak anlatan YSL Beauty’nin make-up artist’leri öne çıkan renkler hakkında bilgi verdi.
The Ritz-Carlton, Istanbul, The Nobu Suite’in eşsiz manzarasıyla ev sahipliği yaptığı davete; Gül Gölge, Jülide Ateş, Özlem Zehebi, Özlem Cankurtaran, Şenay Abacı, Eda Kosif, Çimen Cansever, Ayse Orberk, Aslı Kuseyrioğlu, Zeynep Orber Büyükuğur. Rosella Karabacak, Alev Borançlı, Aslı Elçin İnce, Eda Kosif, Nazlı Sunal, Ezgi Apa, İdil Ünan, Maya Yıldırım, Simay Bülbül, Zeynep Erol katıldı.
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
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