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Yerli ve milli 5G şebekesi projesinin kritik bileşeni radyolink başarıyla test edildi
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Yerli ve milli 5G şebekesi projesinin kritik bileşeni radyolink başarıyla test edildi

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi kapsamında geliştirilen ve Bakan Varank'ın katılımıyla demosu yapılan radyolink ile 12 kilometre mesafeden 4K çözünürlüklü görüntü başarılı şekilde aktarıldı.

Yerli ve milli 5G şebekesi projesinin kritik bileşeni radyolink başarıyla test edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankUçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi kapsamında kritik bileşenlerin kamu-özel iş birliğiyle yerli ve milli olarak geliştirilmesinin hedeflendiğini belirterek, "5G şebekesiyle ilgili yerli ve milli üretimi teşvik edecek şekilde tedbirlerimizi alıyoruz." dedi.

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi kapsamında geliştirilen "TR713-7Ghz Radyolink"in demosu, Bakan Varank'ın katılımıyla Ostim Teknopark'ta yapıldı.

Programa, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Başkanı Mehmet Aslan, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da katıldı.

Etkinlik öncesinde Ostim Teknopark'ta yer alan Nanotek şirketinin Ar-Ge departmanını gezen Varank, burada yürütülen projelere ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra, radyolink cihazına ilişkin sunum yapılarak teste geçildi. Radyolinkin demosu kapsamında, 12 kilometre uzaklıkta bulunan baz istasyonundan 4 adet 4K çözünürlüklü video aktarımı gerçekleştirilirken, Havelsan'ın video konferans sistemi "Diyalog" üzerinden de başarılı bir görüşme yapıldı.

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