Yerli aşı çalışmaları ve aşılama programı hızla sürüyor

Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 11 Mart 2020'de tespit edilmesinin üzerinden geçen bir yıllık sürede, salgının durdurulabilmesinin en etkili yolu olarak görülen aşının, yerli imkanlarla üretilmesi için çalışmalar sürerken yurt dışından temin edilerek uygulanmasına da devam ediliyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19'un dünyaya yayılmaya başlamasının ardından Türkiye'de ilk vaka 11 Mart 2020'de tespit edildi.

İlk vakanın görülmesinin üzerinden geçen bir yıllık sürede, Kovid-19'la mücadele kapsamında birçok tedbir hayata geçirildi. Bu süreçte, salgının durdurulabilmesinin en etkili yolu olarak görülen Kovid-19 aşısının yerli olarak üretilmesi için çalışmalara da başlandı.

Bu kapsamda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle 17 yerli aşı çalışması başlatıldı.

Bunlardan en hızlı ilerleyeni Erciyes Üniversitesince geliştirilen, 5 Kasım 2020'de Faz-1 çalışmalarına başlanan ve şu an Faz-2 aşaması devam eden inaktif Kovid-19 aşısı oldu.

Faz-2 çalışmaları kapsamında bu aşının ilk dozu 10 Şubat'ta gönüllülere uygulandı ve herhangi bir yan etki meydana gelmedi.

Bu aşamada 200-250 gönüllüye uygulanacak inaktif aşının Faz-3 çalışmalarına nisan ayının sonunda geçilmesi öngörülüyor.

Kovid-19 ile mücadelede aşılamaya hızla devam ediliyor

Yerli aşı çalışmaları sürerken yapılan anlaşmalarla Çinli Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının temin edilmesi sağlandı.

Bu kapsamda, Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısına 13 Ocak 2021'de "Acil Kullanım Onayı" verildi. Aynı gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs ve Toplum Bilim Kurulu üyeleri, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek aşısını yaptırdı.

Kovid-19 aşısının, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre ülke genelinde uygulanmasına da 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarından başlandı.

Sağlık çalışanlarının ardından 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilere aşı yapılmaya başladı. Daha sonra 65 yaş ve üstündekilere, en yaşlı olanlardan başlanarak Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülke genelinde aşılamanın ikinci doz uygulaması 11 Şubat'ta sağlık çalışanlarından başladı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında öncelikli grupların birinci ve ikinci doz aşılarının uygulanmasına hızla devam ediliyor.

10 milyon 280 bin dozun üstünde Kovid-19 aşısı yapıldı

Ülke genelinde şu ana kadar 10 milyon 280 bin dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı.

Aşı uygulanan kişi sayısı 7 milyon 708 bini geçerken bunlardan 2 milyon 572 bininin ikinci doz aşıları da tamamlandı.

En fazla aşının uygulandığı il, 1 milyon 627 binden fazla dozla İstanbul oldu. Bu ili 839 bin dozla Ankara, 691 bin dozla İzmir izledi.