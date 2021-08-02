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Yerküre yoğunluğu artan orman yangınlarının etkisi altında
Yerküre yoğunluğu artan orman yangınlarının...
Orman yangınları Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor
Orman yangınları Yangın Yönetim Merkezinden...

Yerküre yoğunluğu artan orman yangınlarının etkisi altında

Yerküreyi etkisi altına alan orman yangınları, Amerika'dan Avrupa'ya Afrika'dan Asya'ya birçok kıtada etkili olurken bu yıl içinde çıkan yangınların sayısı, pek çok ülkede önceki yılların ortalamasını aştı.

Yerküre yoğunluğu artan orman yangınlarının etkisi altında

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi Sistemi’nin uydu haritasına göre, kırmızı noktalarla gösterilen yangınlar dünyanın birçok yerine yayılmış durumda.

Haritada Kuzey Amerika ve Güney Amerika’nın büyük bölümüAfrika platosu ve Arap Yarımadası'nın kuzeyi, Avrupa'da Akdeniz kıyıları ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın yangınların etkisinde olduğu görülüyor.

Asya'da ise Hindistan kıyıları, Rusya'nın Sibirya bölgesi, Çin, Malezya, Endonezya ve Okyanusya'da Avustralya'nın doğusu orman yangınlarının etkisinde bulunuyor.

Yangınlar yerkürenin pek çok ormanlık bölgesini kırmızıya boyarken, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İspanya, Yunanistan gibi Akdeniz'e kıyısı bulunan Avrupa ülkeleri de orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

AB Komisyonunun orman yangınlarını gösteren acil durum haritasına göre de kıtanın tamamındaki irili ufaklı yangınlar neredeyse Rusya’nın kuzeyine kadar ulaşıyor. Uydu haritasında AB ülkelerinde farklı boyutlardaki yangınların en az 1 haftadır sürdüğü görülüyor.

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