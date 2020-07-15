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Yeni iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla

Türkiye'de 1013 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 197 bin 733 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "1000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla

Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 215 bin 940, can kaybı 5 bin 419 oldu.

Son 24 saatte 1013 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 197 bin 733 oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "1000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye rastlanmadı. Yeni vaka verileri ciddiyetimizin arttığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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