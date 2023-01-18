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Yeni Evim’de kaparo dolandırıcılığına dikkat!

Yeni Evim Kampanyası’nda dolandırıcılar, krediye uygun olmayan evleri, kampanya dahilinde yalanıyla satmaya çalışıyor. Kredi işlemlerinden önce kaparo alan dolandırıcılar, kredi çıkmayınca da ‘Bizlik bir durum yok’ diyerek ortadan kayboluyor.

GÜNCEL 18.01.2023, 16:38
Yeni Evim’de kaparo dolandırıcılığına dikkat!

Projeye ilgi büyük

Yeni Evim Kampanyası hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, “Kampanyayla orta gelirli vatandaşların 81 ilde piyasa koşullarına göre çok daha uygun vade yapısıyla ilk konutlarını alabilmesi amaçlanıyor.  Şartları sağlayan vatandaşlar, asgari yüzde 10 peşinat ve aylık yüzde 0,69'dan başlayan faiz oranlarıyla ev sahibi olabilecek. Taksitlerin bir kısmını geri ödeme şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 yıl boyunca üstlenecek. 16 Ocak’ta başlayan projeye büyük ilgi gösteriliyor” dedi.

Ortadan kayboluyorlar

Projeye gösterilen ilgiyi fırsat bilen dolandırıcıların harekete geçtiğini belirten Alp “Dolandırıcılar, krediye uygun olmayan evleri, ‘kampanya dahilinde’ yalanıyla satmaya çalışıyor. Kredi işlemlerinden önce kaparo alan dolandırıcılar, kredi çıkmayınca da ‘Bizlik bir durum yok’ diyerek ortadan kayboluyor” diye konuştu.

İkinci el kandırmacası

Bazı dolandırıcıların ise ikinci el evleri projeye dahil olduğu yalanıyla satmaya çalıştığına dikkat çeken Alp, “İkinci el evleri projeye dahil olduğunu belirtip satmaya çalışıyorlar. Bu şekilde ilanlar bile veriliyor. Halbuki ikinci el daireler bu kampanyaya dahil edilmedi. Kampanyada sıfır evler satılıyor. Emlak Konut Genel Müdürlüğünün ürettiği projeler, GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliğine bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri, teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil oluyor. Maalesef bilgi sahibi olmayan vatandaşlar bu tuzaklara kanıyor” ifadelerini kullandı.

Tapu örneği isteyin

Vatandaşları uyaran Alp, şunları söyledi: “Kampanya kapsamında, konut üreticilerinin kriterlere uygun konut projelerinden ev alınabiliyor.  Bu üreticilerin yakında https://yenievimkampanyasi.com.tr adresi üzerinden yayınlanması bekleniyor. Kendinize uygun evi bulduktan sonra bankaya başvuru aşamasına geçiliyor. Banka, hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetliyor. Eğer uygunsa kredi tahsis ediliyor. Ev almayı düşünüyorsanız ve sizden kaparo talep ediliyorsa evin tapu örneği alıp bankaya gidin. Banka onaylamadan kimseye de kaparo vermeyin. Eğer banka onaylarsa gerekli sözleşmeleri yapıp, kaparo verebilirsiniz.”

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
#Yeni Evim
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