Yeni bir anayasanın hazırlanması gerekiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkeye güçlü bir demokratik parlamenter sistemi getirmeye bu ülke kararlı, bu ülkenin insanı kararlı. Her kesimin görüşünü almak zorundasınız." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Davutoğlu ve beraberindeki heyeti CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke karşıladı.

Ziyarette Öztrak ve Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun, Muharrem Erkek ve Gülizar Biçer Karaca da hazır bulundu.

Davutoğlu'na ise Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Doğan Demir, Serap Yazıcı, Kerim Rota, Nedim Yamalı, Kani Torun ve Mehmet Ali Pulcu eşlik etti.

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Yeni bir anayasa ve siyasal sistem modeline ihtiyaç var"

Gelecek Partisi tarafından açıklanan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Modeli çalışmasını Davutoğlu'nun kendileriyle paylaştığını aktaran Kılıçdaroğlu, bu çalışma dolayısıyla Davutoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Davutoğlu ise Türkiye'nin yeni bir anayasaya ve bu anayasanın önünü açacak yeni bir siyasal sistem modeline ihtiyaç olduğunu belirterek, bu çerçevede hazırladıkları çalışmanın geçmişte uygulanan parlamenter sistemin eksikliklerini gideren, temsil-istikrar dengesini sağlayan ve bütün vatandaşların sürece katılmasını temin eden bir siyasal sistem olduğunu söyledi.

Görüşmede ortak birçok hususun paylaşıldığını bildiren Davutoğlu, güven ve diyalog ortamının teşvik edilmesi noktasında önemli bir adım atıldığını ifade etti.