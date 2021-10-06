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Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'ndan demir alarak Filyos Limanı'na doğru hareket ettiğini bildirdi.

Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz Haydarpaşa Limanı'ndan demir alarak Filyos Limanı'na doğru hareket etti. Gemimiz, kule montaj işlemlerinin ardından Karadeniz'in derinliklerine doğru dümen kıracak. Pruvası neta, rüzgarı kolayına olsun." ifadelerini kullandı.

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