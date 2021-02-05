Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknokar Savunma ve Havacılık AŞ Yeni Fabrika Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin tüm dünya ülkeleri için önemine işaret ederek, bu alanda kıyasıya bir rekabet olduğunu söyledi.

Küresel askeri harcamaların 2 trilyon dolara ulaştığını dile getiren Varank, dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD ve Çin'in bu alandaki harcamalarına değindi.

Varank, dünyada ekonomik güç ve uluslararası arenada söz sahibi olmak için savunma sanayisine yatırım yapmak gerektiğini belirterek, "Savunma sanayi hem milli güvenlik açısından hem de sektörde geliştirilen teknoloji ve tedarik ağı yoluyla ülke ekonomisi açısından bir lokomotif işlevi görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma sanayisinde ihracat yasağı gibi sorunların uzun vadede sektörde yerlileşmenin önünü açtığına işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Yani kötü komşu, ev sahibi yapıyor. 2002'de yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 70'lerin üzerine çıkarmayı başardık. Sektörün yıllık cirosu 11 milyar doları aşmış durumda. Bu cironun yaklaşık yüzde 30'u da ihracattan geliyor. Türkiye artık sadece kendi savunma sanayisini inşa edebilen değil, yurt dışı pazarlara da ihraç edebilen bir ülke konumuna geldi."

Varank, sektörün büyümede iyi bir ivme yakaladığını, yakın bir gelecekte Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olmaya aday olduğunu dile getirerek, "2015 sonrası dönemde ciro büyüklüğü dolar bazında yıllık ortalama yüzde 22, ihracatı ise ortalama yıllık yüzde 12 büyüyen bir sektör ama alınacak daha çok yolumuz var. Özel sektör firmalarımız için savunma sanayisinde keşfedilmemiş daha çok büyük fırsatların olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Girişimcilere destek vermeye devam edeceğiz"

Hükümet olarak girişimcilerin savunma sanayi alanındaki fırsatlardan istifade etmeleri için destek vermeye devam edeceklerini belirten Varank, bugüne kadar TÜBİTAK aracılığıyla 813 savunma sanayi projesine 5 milyar liraya yakın kaynak aktardıklarını, KOSGEB aracılığıyla da 2018-2020 döneminde savunma sanayindeki 277 KOBİ'ye 30 milyon liraya yakın destek sağladıklarını bildirdi.

Varank, kalkınma ajanslarının da 53 projeye eş finansman desteği verdiğini ifade ederek, firmalar arasında ortak kaynak kullanımını teşvik etmek amacıyla kurulan OSB'lerden söz etti.

Savunma ve havacılık sektöründe Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak diğer bir OSB'nin bugün Teknokar'ın da dahil olduğu Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'si olduğunu söyleyen Varank, "Bölgedeki 155 sanayi parselinin 149'u yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Tüm tesisler yatırımcılarla dolduğunda burada 15 bin kişilik ilave istihdam öngörüyoruz." diye konuştu.

Varank, TÜBİTAK'ın merkez ve enstitülerinin de özel sektör firmalarına Ar-Ge ve test altyapısı sağlamanın yanında stratejik Ar-Ge çalışmalarını doğrudan gerçekleştirdiğini anımsattı.

Savunma sanayinde ve bağlantılı teknolojilerdeki başarılarda nitelikli insan kaynağının önemli bir faktör olduğuna işaret eden Varank, TÜBİTAK Sanayi Doktora ve Uluslararası Lider Araştırmacılar programları gibi insan kaynağına yönelik çalışmalara değindi.

"Ekonomi ve hukuk reformlarımızla daha iyi bir ivme yakalayacağız"

Varank, yetişmiş insan kaynağı kapasitesini artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına geçen yıl 100 binin üzerinde gencin başvurduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, Milli Teknoloji Hamlesi'nin toplumsallaşmasına da hizmet ediyor. İlkokuldan lisans üstü seviyesine kadar her düzeyden nitelikli binlerce genç, hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'na 28 Şubat'a kadar başvurabilirler. Gençlerimiz lütfen takımlarını kurup bu yarışmalara başvursunlar. TEKNOFEST'i bu sene inşallah İstanbul merkezli olarak düzenleyeceğiz."

Türkiye'nin gündemini üretim, istihdam ve ihracatta tutmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Tüm dünyanın ekonomik olarak sarsıntı geçirdiği bir yılı inşallah pozitif büyümeyle kapatacağız. Yeni yatırımlar pandemiye rağmen hız kesmiyor. 2020'de teşvik belgesi düzenlediğimiz sabit yatırım tutarı 2019'un yüzde 25 üzerinde. Tüm öncü göstergeler 2021'e de üretim alanında güçlü bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor. İSO İmalat sanayi PMI endeksi ocakta bir önceki aya göre 3,6 puan artış gösterdi. İhracatımız tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırarak yıllık bazda yüzde 2,5 arttı. İmalat sanayindeki üretimin öncü göstergelerinden OSB'lerdeki elektrik tüketimi ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 daha fazla. İnşallah, ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemimizin hayata geçmesiyle çok daha iyi bir ivme yakalayacağız."

"Türkiye'yi ana gündeminden saptırmak isteyenler var"

Varank, Türkiye'yi ana gündeminden ve rotasından saptırma gayretindekilerin olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yasalar çerçevesinde yapılmış bir rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor. Önce büyük bir heyecanla hükümetimizin pandemi sürecinde aciz düşmesini beklediler. Beklediklerini bulamayınca şimdi de ülkemizin başarılı üniversitelerinden olan Boğaziçi üzerinden kargaşa ve istikrarsızlık çıkarmak gayretindeler. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençler bizim geleceğimiz, göz bebeğimiz. Kimse gençlerle aramızı bozamaz. Vandallığı, marjinal grupların toplumun sinir uçlarına dokunacak tahriklerini, ideolojik dayatmalarla kendileri gibi düşünmeyen öğrenciler üzerinde oluşturulmaya çalışılan baskıları ve hele ki yüce dinimizin sembollerine yapılan hakareti kimse bize ifade özgürlüğü olarak yutturamaz. Bunu yapan cevabını da cezasını da alır. Bunlar aslında bir tükenmişlik sendromunun yansımaları. Gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli gençler, lütfen örgütlerin, özellikle ideolojik saplantı içinde bulunan hocalarınızın sizi zehirlemesine müsaade etmeyin. Hocalarınıza sorun: 'Yurt dışında nerede üniversite yönetimlerinin sandıkla belirlendiğini gördünüz?' Özellikle de kamu kaynağı kullanan bir üniversitede yapılan işlem yasaldır ve hukukidir. Lütfen size sorgulamayı tavsiye eden hocalarınıza siz de bu sorgulamaları yapın. Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak alternatifler çıktıkça, buna alternatif üretemeyenlerin beyhude çıkışmalarını bugünlerde görüyoruz. Bu millet 28 Şubatı yaşadı, Gezi vandallığını gördü, 15 Temmuz kalkışmasını bastırdı. Bu saatten sonra Türkiye'nin tek bir gündemi var o da muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak."

Bu amaç doğrultusunda gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Varank, yakın zamanda yürürlüğe giren yasal düzenlemeyle Teknoparklar ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerine yönelik reform niteliğinde adımlar attıklarını söyledi.