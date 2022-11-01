Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi, hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ ve 2'sinin de PKK/YPG-PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.