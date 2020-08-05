Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs salgın survivor
Beyrut'taki patlamanın ağır bilançosu yavaş yavaş ortaya çıkıyor
Beyrut'taki patlamanın ağır bilançosu yavaş...
Türk Silahlı Kuvvetlerinde 127 general ve amirale yeni görev
Türk Silahlı Kuvvetlerinde 127 general...
Yarın en yoğun Kovid-19 denetimini gerçekleştireceğiz
Yarın en yoğun Kovid-19 denetimini...
Beyrut'taki patlamada can kaybı 100'e, yaralı sayısı 4 bine yükseldi
Beyrut'taki patlamada can kaybı 100'e,...
Türk Eximbank'tan yeni uluslararası iş birliği anlaşması
Türk Eximbank'tan yeni uluslararası iş...

Yarın en yoğun Kovid-19 denetimini gerçekleştireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın tüm Türkiye’de yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin yoğun bir denetim yapılacağını bildirdi.

Yarın en yoğun Kovid-19 denetimini gerçekleştireceğiz

Bakan Soylu, Twitter adresinden "#SağlıkİçinHepimizİçin" etiketi ile yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yarın, Tüm Türkiye'de salgınla ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. 'Kontrollü Sosyal Hayat.' Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında hepimiz sahada olacağız. Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Esnaf ve Ticaret Odaları, Kurum Müdürleri, Kolluk, Zabıta."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.