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Yargıtaydan "birden fazla kez arızalanan araç için bedel iadesi" kararı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, garanti süresi içinde birden fazla kez aynı arızayı veren, ücretsiz onarım yapılmasına rağmen sorunu yaklaşık 2,5 ayda giderilen aracın iadesi ve bedelinin yasal faiziyle alıcıya ödenmesine hükmetti.

GÜNCEL 24.12.2022, 12:14
Yargıtaydan "birden fazla kez arızalanan araç için bedel iadesi" kararı

Dairenin kararına göre, İstanbul'da yaşayan bir kişi, Mayıs 2015'te 151 bin lira bedelle 2 yıl garanti verilen sıfır kilometre bir otomobil satın aldı.

Aracında Şubat 2017'de çekiş gücü düşüklüğü ve tekleme sorunları meydana gelen kişi, otomobilini satın aldığı firmanın servisine götürdü. Garanti kapsamında aracı ücretsiz tamir edilerek bir hafta sonra teslim edilen kişi, yaklaşık 1 hafta sonra aynı arızanın baş göstermesi üzerine yine servise gitti. Bu kez benzin pompası değiştirilen, aynı sorunlar nedeniyle martta da 3 defa arıza veren aracın, nisandaki servise gidişinde enjektörleri değiştirildi. Bu şekilde yaklaşık 2,5 aylık dönemde araçtaki tekleme ve çekiş gücü problemleri devam etti.

Araçtaki arızaların sürekli tekrarlaması üzerine araç sahibi, aracı satın aldığı bedelin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte satıcı firmadan tahsili için dava açtı.

Yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 5. Tüketici Mahkemesi, azami tamir süresinin aşılması ve garanti süresinde aynı önemli arızanın birden çok kez tekrarlaması nedeniyle aracın satıcıya iadesi ve bedelinin alıcıya ödenmesine hükmetti.

İstinaf başvurusunu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi, araçtaki arızaların ücretsiz olarak yapıldığı, araçta değer kaybı olmadığı gerekçesiyle iadenin hakkaniyete uygun olmadığı ve yerel mahkeme kararının kaldırılmasına karar verdi.

Araç sahibinin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtaya geldi. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, istinaf kararının kanuna aykırı olduğuna ve bozulmasına hükmetti.

Karardan

Dairenin kararında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a göre tüketicilerin satın aldığı mal için onarım hakkını kullanabileceği gibi malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün olmadığının anlaşılması hallerinde de diğer haklarını kullanabileceği kaydedildi.

İstinafın, araca ilişkin alınan bilirkişi raporunda herhangi bir arızanın mevcut olmadığının tespiti üzerine bedel iadesi kararını kaldırdığı aktarılan kararda, aracın henüz 2 yıllık garanti süresi dolmadan birden fazla kez arızalandığı anımsatıldı.

Araç sahibinin yaşadığı süreç nedeniyle Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında onarım dışındaki haklarını da kullanabileceğine işaret edilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Dava konusu aracın henüz 2 yıllık garanti süresi dolmadan birden fazla kez arızalandığı ve araçta ilk kez 2 Şubat 2017'de ortaya çıkan arızanın kesin olarak 13 Nisan 2017'de giderilerek azami tamir süresinin aşıldığı, 6502 Sayılı Kanun'un 56/3'üncü maddesi gereği tüketici davacının aynı Kanun'un 11'inci maddesinde yer alan seçimlik haklarını kullanabileceği açıktır. Bu nedenle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile bölge adliye mahkemesi tarafından davanın reddedilmiş olması usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir."

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