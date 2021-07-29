Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangını Yönetim Merkezi'nde gazetecileri yangınlarla ilgili bilgilendirdi.

Bakan Pakdemirli, ülke genelindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, "3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz." dedi.

Yangınların mutlaka kontrol altına alınacağına değinen Pakdemirli, ciddi bir koordinasyon kurduklarını bildirdi.

Yangınlarda oluşan hasarlarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, "Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre, 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar ağırlıklı muz serasında zarar var." diye konuştu.

Pakdemirli, zarar tespitlerinin devam edeceğine değindi.

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın hakkında konuşan Pakdemirli, "Güvercinlik'te bir otelin boşaltılması söz konusu oldu ve tahliye başladı." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle yapılıyor." dedi.

Bölgedeki hasarlar tespit ediliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgede incelemelere katıldığını belirtti.,

Manavgat'taki orman yangınına ilişkin Kurum, "Yangının söndürüldüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarını başlattık." dedi.

Tüm kurumların yangınla mücadele çalışmasına katıldığını vurgulayan Kurum, "Devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda. Tüm ekiplerimiz sahalarda." ifadesini kullandı.

Yerleşim yerlerindeki hasarlar hakkında bilgi veren Kurum, "76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespiti yapıldı."

Vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da dünden itibaren yangın bölgesinde olduklarını ve çalışmaları yakından takip ettiklerini bildirdi. Yangının çıkış nedenleri ile ilgili çalışma yürütüldüğünü aktaran Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruşturmayı yapıyor." dedi.

Bir yandan söndürme çalışmaları sürerken, diğer taraftan da yardım çalışmaları yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, "6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir iletişim ağı oluşturuldu. Vatandaşlarımıza yardımları zamanında ulaştırmak için AFAD'ın koordinasyonunda bir lojistik merkezi oluşturuldu." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, 28 ve 29 Temmuz'da çıkan 53 orman yangının 36'sının kontrol altına alındığını söyledi.

Dünden beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla önce kendisinin bölgeye geldiğini ve sonra da diğer bakanların katıldığını anlatan Pakdemirli, "Yangınların koordinasyonu için buradayız. Adana Karaisalı, Pos, Kozan, Sarıçam, Ceyhan ve Feke bölgelerinde yangınlar devam ediyor. Osmaniye Kadirli bölgesinde, Antalya'nın Manavgat, Akseki, Konyaaltı ve Alanya bölgesinde yangınlar devam ediyor. Kayseri Yahyalı bölgesinde yangın devam ediyor." diye konuştu.

"Mersin Bozyazı'daki yangın söndürüldü"

"Mersin'de dünden beri devam eden Aydıncık yangınıyla alakalı 202 hane boşatılmıştır. Verilen karşı ateş sayesinde yangın olumlu yönde ilerlemektedir. Henüz kontrol altına alınmamıştır. Silifke'de iki ayrı beldede 600 hane ihtiyaten boşaltılmış olup, pozitif yönde gidiyor olması en azından teselli edicidir." diyen Pakdemirli, Mersin Bozyazı'daki yangının söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Pakdemirli, Kütahya'nın Emet ilçesi ile Marmaris, Didim ve Güvercinlik'teki yangının devam ettiğini söyledi.

"Devletin yaptığı uyarılara mutlaka uyalım"

Antalya'daki yangınlardan 183 vatandaşın etkilendiğini vurgulayan Pakdemirli, Manavgat Devlet Hastanesindeki 10 entübe hastanın tedbir amaçlı başka hastanelere nakledildiğini bildirdi.

Pakdemirli, Manavgat ve Akseki'de 3 can kaybı olduğunu belirterek, baş sağlığı diledi.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Lütfen devletin yaptığı uyarılara mutlaka uyalım. Evimizi, aracımızı bırakmamız gerekiyorsa bunu geride bırakalım. Mal elbette değerli ama canımızdan değerli değil diyoruz. Bugün itibarıyla uzun zamanda çıkması beklenen birçok yangının bir veya iki gün içinde çıkmış olduğu bir yangını yaşıyoruz. Kontrol altına alma mücadelemiz devam ediyor. Elbette kontrol altına alacağız. Ancak bu biraz zaman alabilir ama devlet tüm kurumlarıyla burada. En başta devletin üç bakanı burada, çeşitle bakanlarımız geldi gitti bakan yardımcılarımız geldi gitti. Ciddi bir koordinasyon kurduk ve bu koordinasyonumuz devam ediyor. Yangınların sebebinden çok yangınların söndürülmesi bizi daha çok alakadar ediyor ama sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma, ilgili kolluk kuvvetleri ve adli merciler tarafından yapılıyor."

Hasar tespitine devam edileceğini belirten Pakdemirli, "Meteorolojik olarak yüksek süratli rüzgarın şu anda devamı söz konusu. Ancak ilerleyen saatlerde değişen yönle ve azalan rüzgar süratiyle beraber en azından Antalya tarafında meteorolojik şartların biraz daha lehimize olabileceğini söylüyorum." diye konuştu.

Pakdemirli, günlerdir uyumayan orman kahramanlarına, belediye, jandarma, emniyet, AFAD, Kızılay başta olmak üzere katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.

TOKİ, konut yapımı çalışmalarına başlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da tüm ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bir yandan arama ve yangın söndürme faaliyetlerinin sürdüğünü, diğer taraftan da sönen yangın yerlerine ilişkin hasar tespit çalışmalarının yürütüldüğünü aktaran Kurum, sahada 30 ekibin, mobil laboratuvarların, araçların çalışmalarını yürüttüğünü bildirdi.

Yangının söndürülmesiyle hasar tespit çalışmalarının da tamamlanmış olacağını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla Evrenseki, Kalemler, Yavrudoğan, Çolaklı ve Yeniköy mahallelerinde hasar tespit çalışmaları başlatılmış durumda. Bir taraftan da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle daha önce Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Giresun'da, en son Rize'de, Artvin'de ne yaptıysak hızlı şekilde vatandaşlarımızın yarasını sarmak için kalıcı konutların yapım sürecini de başlatacağız. Buna ilişkin de TOKİ Başkanlığı ekiplerimiz sahada fiilen çalışmalarını başlatmış durumdadır."

Vatandaşların yaralarının sarılması konusunda tüm kurumların iş birliği içinde çalıştığına değinen Kurum, bu süreçte vatandaşlara gerek taşınma gerek kira gerekse eşya yardımı verilmesi konusunda da çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Kurum, Türkiye'nin değişik illerinde de orman yangınlarının olduğunu ve yerleşim alanlarının etkilendiğini belirterek, bunlarla ilişkin de ekiplerin sahada çalışma yaptığını dile getirdi.

Bakan Kurum, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Manavgat'ta 720 kapasiteli yurt tahsis edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da devletin tüm kurumlarının yangınların bulunduğu bölgelerde gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Sadece Manavgat ya da Antalya'daki yangınlarla ilgili değil, Türkiye'nin her yerindeki yangınlara ilişkin çalışma yürütüldüğünü aktaran Çavuşoğlu, Manavgat'taki yangının büyük olması nedeniyle merkezi burada kurduklarını bildirdi.

Vatandaşlara yönelik de gerekli yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarının giderildiğini belirten Çavuşoğlu, "Manavgat bölgemizde 720 kapasiteli bir yurdumuzu da tahsis etmiş bulunuyoruz. Dün gece bu yurdumuzda 90 kişi kaldı. Vatandaşlarımızın çoğu akrabalarında, eş dostta kalıyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, otel sahiplerinin ve çalışanların da vatandaşlara kumanya konusunda destek olduğunu söyledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangının turizm bölgesine yakın olduğunu ve bazı otellerin etkilendiğini dile getiren Çavuşoğlu, Antalya'da ise yangının turizm bölgesine uzak olduğunu belirtti.

Türkiye'nin genelindeki yangınların en kısa zamanda söndürülmesi temennisinde bulunan Çavuşoğlu, "Tüm birimlerimiz yangınların çıkış nedenlerine dair soruşturma yapıyor." dedi.

"Toplam 58 orman yangını meydana geldi, bu yangınların 38 tanesini kontrol altına aldık"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin bilgiler verdi.

Türkiye genelinde 28-29 Temmuz'da 17 ilde toplam 58 orman yangınının çıktığını aktaran Pakdemirli, bu yangınlardan 38'ini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Pakdemirli, Adana, Antalya, Kayseri, Kütahya, Mersin, Muğla, Osmaniye olmak üzere 7 ilde toplam 20 yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yangınları kontrol altına almak için 2 İHA, 3 uçak, 38 helikopter, 1 insansız helikopter, 680 arazöz ve 4 bin personelimiz görevde. Bu süreçte tüm zor şartlara rağmen var gücüyle çalışan orman kahramanlarımıza, onları destekleyen tüm kamu kurumlarımıza, belediyelerimize, özel sektörümüze ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."