Yakın partner şiddetine karşı tek ses: She Said No!

Kampanya, kadınlara karşı mevcut veya eski eş, flört, partner tarafından yapılan her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik ve dijital şiddete #SheSaidNo sloganıyla hayır diyor.

She Said No kampanyası 25 Kasım öncesinde ünlü oyuncuların katılımlarıyla başladı. Önce Mert Yazıcıoğlu’nun, sevgilisi Afra Saraçoğlu’nun yüzüksüz elini “She Said No” sloganıyla paylaşması magazin basınında büyük ilgi gördü. Sosyal medya ve televizyonlarda 3 gün boyunca çiftin ayrılıp ayrılmayacağı konuşulurken işin aslı Yazıcıoğlu’nun yaptığı ikinci bir paylaşımla ortaya çıktı. Bu kez fotoğrafın diğer yüzü paylaşılırken aslında Afra Saraçoğlu’nun evlilik teklifine değil, kadına karşı şiddete hayır dediği anlaşıldı.

Kampanyanın diğer ayağında ise Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye İyi Niyet Elçisi Demet Evgar ve ünlü oyuncu Emre Karayel’in bir araya gelerek bir skeç yayınladı. 25 Kasım günü yayınladıkları ikinci skeç ile yakın partner şiddetinin bilinmeyen türlerine değinen Demet Evgar ve Emre Karayel, kadınlara yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali ve suç olduğuna dikkat çekerek, herkesi #SheSaidNo kampanyasına katılıp yakın partner şiddeti hakkında bilgilenmeye çağırdılar.

16 günlük aktivizm kapsamında 10 Aralık’a kadar sürecek kampanyanın lansmanı Demet Evgar moderatörlüğünde İstanbul Gazhane’de yapıldı. Sivil toplum kuruluşları, medya, belediye ve UN Women ortaklarından temsilciler ve ünlüler, kadınlara yönelik şiddete karşı birer dakikalık konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından katılımcılar #SheSaidNo stensilleriyle pankartlarını boyarken sosyal medyada ise She Said No posterleri Kubilay Aka, Furkan Andıç, Hafsanur Sancaktutan gibi ünlülerin de katılımıyla binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Yakın partner şiddetine hayır diyen kampanyanın altında Ogilvy İstanbul’un imzası bulunuyor.