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VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı Faz-2 aşamasında gönüllülere uygulanmaya başlandı

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında geliştirilen ve Dünya Sağlık Örgütünün aşı adayı listesinde yer alan virüs benzeri parçacıklara (VLP) dayalı aşı, Faz 2 aşamasında gönüllülere uygulanmaya başlandı.

VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı Faz-2 aşamasında gönüllülere uygulanmaya başlandı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MandalVLP temelli aşının, Faz-2 gönüllülerine uygulanması dolayısıyla Ankara Onkoloji Hastanesi'nde düzenlenen programa katıldı.

Bu haftanın ülkede yerli aşının gelişimi için önemli bir hafta olduğuna işaret eden Mandal, salı günü Erciyes Üniversitesinde TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmalarına başlandığını anımsattı.

Mandal, VLP aşısının Faz-1 çalışmasının tamamlandığını belirterek, "Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca 2 gün önce Faz-2 çalışmasının başlatılması için onay verildi. Bugün de ilk gönüllülerimiz aşılanma sürecine başladılar." dedi.

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