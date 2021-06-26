VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı Faz-2 aşamasında gönüllülere uygulanmaya başlandı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, VLP temelli aşının, Faz-2 gönüllülerine uygulanması dolayısıyla Ankara Onkoloji Hastanesi'nde düzenlenen programa katıldı.

Bu haftanın ülkede yerli aşının gelişimi için önemli bir hafta olduğuna işaret eden Mandal, salı günü Erciyes Üniversitesinde TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmalarına başlandığını anımsattı.

Mandal, VLP aşısının Faz-1 çalışmasının tamamlandığını belirterek, "Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca 2 gün önce Faz-2 çalışmasının başlatılması için onay verildi. Bugün de ilk gönüllülerimiz aşılanma sürecine başladılar." dedi.