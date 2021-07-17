Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımızın Faz 2 aşamasında 1. dozlar tamamlandı, 2. dozlar uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi." dedi.
VLP aşısının Faz 2 aşamasında gönüllülere 2. dozlar uygulanıyor
Bakan Varank, "Yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımızın Faz 2 aşamasında 1. dozlar tamamlandı, 2. dozlar uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi." dedi.
17 Temmuz 2021 Cumartesi 13:26