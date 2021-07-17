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VLP aşısının Faz 2 aşamasında gönüllülere 2. dozlar uygulanıyor
VLP aşısının Faz 2 aşamasında...

VLP aşısının Faz 2 aşamasında gönüllülere 2. dozlar uygulanıyor

Bakan Varank, "Yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımızın Faz 2 aşamasında 1. dozlar tamamlandı, 2. dozlar uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi." dedi.

VLP aşısının Faz 2 aşamasında gönüllülere 2. dozlar uygulanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımızın Faz 2 aşamasında 1. dozlar tamamlandı, 2. dozlar uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi." dedi.

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