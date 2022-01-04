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Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarının yükü...

Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız

Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracatta 2021 yılını 225 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamamız doğru yolda ilerlediğimizin ta kendisidir." dedi.

 Erdoğan, "Vatandaşlarımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hazineye ait tarım arazilerini kiralayan 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin yıllık artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a indiriyoruz."

Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, 1940'ların diktacı, jakoben, millete ve milletin değerlerine düşman CHP'sinin güncel sürümünden ibarettir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü almıştık. Enflasyon üzerindeki köpüğü de alarak ülkemizi hak etmediği görüntüden kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "En zoru geride bıraktık. Bundan sonra emeklerimizin karşılığını alma, milletimize, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı gösterme vaktidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"(CHP) Güya helalleşme diyerek çıktıkları yolculukta az gittiler uz gittiler, dere tepe düz gittiler, vara vara yine tek parti faşizmine geri döndüler."

Erdoğan, "(CHP) Hukuk ve demokrasi içinde sorumlu siyaset yerine siyasi eşkıyalığa özen gösterdiler. Millet adına hesap sormakla mafyacılık oynamayı karıştırdılar." dedi.

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