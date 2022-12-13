Son Dakika

Vatandaşlar tek "tık"la memleketleriyle ilgili birçok arşiv belgesini görebilecek

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Ünal, tasnifi süren 95 milyon belge ve 400 bin defterin bir kısmının internetten araştırmaya açıldığını belirterek, vatandaşların da memleketleriyle ilgili birçok belgeyi görebileceğini belirtti.

GÜNCEL 13.12.2022, 11:48
Vatandaşlar tek "tık"la memleketleriyle ilgili birçok arşiv belgesini görebilecek

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından düzenlenen bir konferansa katılmak üzere geldiği Konya'da, Türkiye'nin arşivcilik tarihinin çok zengin ve kapsamlı olduğunu söyledi.

Türkiye'deki arşivlerin 2018'de tek bir merkez idaresine bağlandığını hatırlatan Ünal, devlet arşivlerinin statüsünün olması gereken yerde konuşlandırıldığını dile getirdi.

50'ye yakın devletin tarihi Devlet Arşivleri'nde

Ünal, arşivlerin sadece Türkiye'nin değil yakın coğrafyanın tarihini de yakından ilgilendirdiğini vurgulayarak, "Özellikle Osmanlı Devleti'nin yönetimi altında bulunan coğrafya düşünüldüğünde Devlet Arşivleri bugün 50'ye yakın devletin tarihini doğrudan ilgilendiren belgeleri ihtiva ediyor. Sayısı 100 milyona yakın belgeden ve binlerce defter kaydından bahsediyoruz. Her biri bölge ülkelerinin tarihini yakından ilgilendiren kayıtlar içeriyor." diye konuştu.

e-Devlet üzerinden sisteme giriş yapılabiliyor

Kurumlardaki Osmanlı dönemi başta olmak üzere tarihi belgeleri toparladıklarını anlatan Ünal, şöyle konuştu:

"Şu an arşivimizde 95 milyona yakın belge, 400 bin defter var. Bunların önemli bir kısmının tasnifi sürüyor. İyi bir noktaya geldik. Önemli bir kısmını e-Devlet üzerinden ve resmi internet sitemizde araştırmaya açtık. Vatandaşlarımız da memleketleriyle ilgili bir çok belgeyi görebilir ve değerlendirebilir. Osmanlı dönemi olduğu için Osmanlı Türkçesi'ni bilmek gerekiyor veya bilen birisiyle inceleyebilirler. Vatandaş, kendi köyü ile ilgili en azından nüfus kaydı, o köye ait bir kayıt, ihtiyaç, imam atanması, görevli veya bir vukuat, olay vardır, onlarla ilgili kaydı tarayabilir. Bunları Latin harflerle tarayabilir ama karşısına Osmanlı Türkçesi ve Latin harfleri ile belge çıkabilir. e-Devlet üzerinden sisteme giriş yapılabiliyor, kayıtlar araştırılabiliyor. Osmanlı dönemine ait belgeler çok eskidir ama illa kendine ait belgenin çok eski olacağı anlamına gelmiyor. Çok fazla kaydımız var ama 16. yüzyılın başlarından itibaren çok sayıda belge vardır arşivlerimizde."

300 yıllık tarihi belgede "ince detay" ortaya çıktı

Ünal, Osmanlı ferman ve beratlarının önemli belgelerden olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bunların içerdiği hüküm önemli. Padişah bizzat görmüştür, onun tuğrasını çektirmiştir. Tabii sonradan padişah tuğraları çekiliyor ya da süslemeler yapılıyor. Beratlarda onları görüyoruz. O beratlardan birinde, çok özel bir ortamda ve stüdyoda 15-20 katına kadar büyüttüğümüzde, çiçeğin küçücük sap kısmında kıl ile 'Mustafa' yazıldığını gördük. Onu yapan kişi adeta mührünü oraya vurmuş. Belki de sadece kendisinin haberi var, onun dışında kimsenin haberi yok ama günümüzde, 300 yıl sonra bunu bir stüdyo ortamında görme fırsatı bulduk."

Arşiv belgeleri kültürel diplomaside de önemli rol oynuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arşiv belgelerine kültürel diplomasi adına çok önem verdiğinin altını çizen Ünal, şunları kaydetti:

"Yabancı devletlere geldiklerinde bir takım belgeler veriliyor. Küba Cumhurbaşkanı geldiğinde eski döneme ait bir kaydı, Sayın Cumhurbaşkanımız kendilerine takdim ettiler. Hayretle karşıladı, şaşırdı ve bu belgeden hiçbir haberi olmadığını belirtti. Küba'dan, 110 yıl önce gönderilen, kendinin tanınmasını isteyen ve İkinci Abdülhamid'e gönderilen bir belgedir. Sultan İkinci Abdülhamid ise buna cevap vermiş, 'ben sizi ve yönetiminizi tanıyorum' demiş. İkili ilişkiler anlamında çok değerli bir belge. Bu ilişkilerimizi hep güçlendirmesi adına, sultanın veya bir devlet yöneticisinin dedesine ait bir mührü, kaydı ve belgeyi bizim arşivlerimizde bulabilirler. Arşivlerimiz sadece Türkiye'nin değil bir çok dünya ülkesinin de arşivi durumundadır, bir müracaat kaynağıdır."

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 13 Aralık 2022
İmsak 06:41
Güneş 08:13
Öğle 13:03
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Pendikspor 16 29
3. Rizespor 16 29
4. Keçiörengücü 16 29
5. Samsunspor 16 28
6. Bodrumspor 16 28
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Manisa FK 16 24
10. Sakaryaspor 17 22
11. Altay 16 21
12. Göztepe 15 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 16 16
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4