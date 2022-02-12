Vatandaşlar fiziki altınlarını kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edebilecek

"Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantıda yaptığı konuşmada, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olmak üzere 4 sacayağı üzerine inşa ettikleri Türkiye Ekonomi Modeli'nden bahsetti.

Aralık ayında hayata geçirilen Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki rakamın 340 milyar liraya yaklaştığını dile getiren Nebati, burada dövizi bozma oranının yüzde 49 olduğunu ve 10 milyar doları aştığını söyledi.

Nebati, altınla ilgili tasarruf önerilerine değinerek, "Yastıkaltı birikimleri finansal sisteme kazandıran modellerin bütüncül bir yaklaşımla uygulamaya alınmasını, büyümenin finansmanında dış tasarrufların yerine yurt içi tasarrufların geliştirilmesini, yurt içi tasarrufların etkin ve verimli yatırımlara yönlendirilmesini ve TL tasarrufların cazibesini artırılmasını amaçlayan bir tasarruf sistemi modeldir." diye konuştu.

Bakan Nebati, bu modelin yastıkaltı birikimleri finansal sisteme kazandıracağını, büyümenin finansmanında dış tasarrufların yerine yerli tasarrufların merkeze alınmasını sağlayacağını, yurt içi tasarrufların etkin ve verimli yatırımlara yönlendirilmesini gerçekleştireceğini ve TL cinsi tasarrufların cazibesinin artırılmasını sağlayacağını anlattı.