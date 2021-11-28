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Vatandaşla idare arasındaki uyuşmazlıklarda 'idari sulh' yoluna başvurulacak

Adalet Bakanlığınca yürütülen idari sulh ve pilot dava çalışmalarıyla vatandaş ile idare arasındaki uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Vatandaşla idare arasındaki uyuşmazlıklarda 'idari sulh' yoluna başvurulacak

Adalet Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, kamunun taraf olduğu uyuşmazlıkların mahkemelere gitmeden çözülmesi ve vatandaşların işlerinin kolaylaştırılması amacıyla idari sulh çalışmaları yürütülüyor.

Cezada uzlaşma ve hukuk yargılamalarındaki ara buluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin idari uyuşmazlıklardaki karşılığı olan idari sulh çalışmasının yalnızca idari yargıda değil, adli yargıda görülen ve kamu kurumlarının taraf olduğu davaları da içermesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda idarelerin bünyesindeki sulh komisyonları yeniden yapılandırılacak, idarenin merkez ve taşra teşkilatında birden fazla sulh komisyonunun kurulabilmesi sağlanacak.­

Adli yargıda tazminat ve alacak davası açmadan veya bu konuda icra takibine başlamadan, idari yargıda ise tam yargı davası açmadan önce sulh yoluna başvurulması zorunlu olacak.

Sulh komisyonlarının belli bir miktara kadar uyuşmazlıkları nihai olarak sonuçlandırabilmesi, bu miktarın üstündeki uyuşmazlıklar için ilgili makamlara sulh konusunda görüş bildirmesi istenecek.

İdarelerin kendi arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar da sulh komisyonlarının müşterek toplanmasıyla çözülecek. Ayrıca sulh komisyonlarına inceleme ve araştırma yetkisi verilecek.

Sulh görüşmelerinin olumlu neticelenmesi halinde taraflarca düzenlenecek anlaşma belgesi, ilam niteliğinde sayılacak ve sulh olunan hususlara ilişkin dava açılamayacak.

Pilot dava

Adalet Bakanlığınca gündemde olan bir diğer usul ise pilot dava olarak belirlendi. İdari sulh ile aynı nitelikteki uyuşmazlıklardaki pilot dava usulünde dava, ivedi şekilde görülecek ve sonucunda verilecek karar, aynı konudaki uyuşmazlıklar bakımından bağlayıcı olacak.

Böylece konusu, kapsamı ve sonucu aynı olan bir dava için yeniden bilirkişi raporları alınmasına, keşifler yapılmasına gerek kalmayacak, vatandaş vakit harcamaktan ve ilave yüklerden kurtulacak.

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