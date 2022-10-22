Van depremi yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü oldu

Van'da 23 Ekim 2011'de saat 13.41'de merkez üssü Tabanlı köyü olan 7,2 büyüklüğündeki deprem, kent merkezi, Erciş ilçesi ve birçok köyde büyük hasara yol açtı.

Kentte bu depremden 16 gün sonra 9 Kasım'da 5,6 büyüklüğündeki sarsıntıyla ikinci büyük yıkım yaşandı. Van'da ilk depremde 604, ikincisinde 40 kişi yaşamını yitirdi, binlerce bina yıkıldı, ağır hasar gördü.

Depremin ilk anından itibaren çalışmalara başlayan arama kurtarma ekipleri, yaralılara ulaşabilmek için yoğun çaba sarf etti. Kente 295 ambulans, 56 UMKE aracı, 6 ambulans helikopter, 2 ambulans uçak ile 2 bin 400 sağlık personeli sevk edildi, 140 ekip, enkaz altındaki yaralıları kurtarabilmek için gece gündüz çalıştı.

Sağlık hizmetlerinin de en etkili şekilde yürütüldüğü kentte yaralanan 1673 kişiden 1037'si kara yoluyla, 194'ü ambulans uçak ve helikopterlerle başka illerdeki hastanelere ulaştırıldı. Köylerdeki 12 mobil ekip, 11 bin 500 kişiye yerinde sağlık hizmeti verdi.

AFAD uzmanlarınca 147 bin 622 konut, 18 bin 735 iş yeri ve 20 bin 209 ahırda yapılan çalışmalarda, 31 bin 870 konut, 8 bin 849 iş yeri ile 9 bin 602 ahırın ağır hasar gördüğü tespit edildi, 18 bin 181 konut da orta hasarlı olarak belirlendi.