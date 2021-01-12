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Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1000'in altına indi

Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti.

Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1000'in altına indi

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti. 

Son 24 saatte 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi. Test sayısı 26 milyon 555 bin 992'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 346 bin 285, vefat sayısı 23 bin 152, ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Günlük hasta sayısı 983

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1000'in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz." 

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