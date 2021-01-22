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Uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirleneceği kanun teklifi vereceğiz

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirleneceğini içeren bir kanun teklifi vereceklerini bildirdi.

Uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirleneceği kanun teklifi vereceğiz

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muşuzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirleneceğini içeren bir kanun teklifi vereceklerini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yargı reformu üzerinde çalıştıklarını ve belli bir noktaya geldiğini bildirdi.

Hayvan Hakları Yasası

AK Parti Grup Başkanvekili Muş şunları söyledi:

"Bazı değişiklikler yapılacak. Belli bir noktaya geldi. Bazı sorumluluklar getiriyoruz. 'Bir hayvanı aldım, 15 gün sonra sıkıldım, bunu sokağa atayım'. Bunu yapamayacak. Eğer bir hayvanı alıyorsanız, sahipleniyorsanız, bunun sorumluluğunu yerine getireceksiniz. Çip sistemini yaygınlaştıracağız."

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