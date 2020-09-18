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Uzaktan eğitimde Türkiye'yi bütün ülkelerden daha iyi bir duruma getirmeyi başardık

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili, "Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuk ve bunu da çok büyük ölçüde başardık." dedi.

Uzaktan eğitimde Türkiye'yi bütün ülkelerden daha iyi bir duruma getirmeyi başardık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul’da TRT EBA Kanalları Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, uzaktan eğitimle ilgili, "Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuk ve bunu da çok büyük ölçüde başardık. Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuracağız. Bu konuda büyük bir vizyonumuz, hedefimiz var, hayalimiz bu." şeklinde konuştu.

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