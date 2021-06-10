Uygulanan aşı miktarı 32 milyon 213 bin 119 oldu

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 10 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 18 milyon 727 bin 608, ikinci doz aşı 13 milyon 485 bin 511 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 32 milyon 213 bin 119 olarak gerçekleşti.