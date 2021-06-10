Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona survivor salgın
Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Uygulanan aşı miktarı 32 milyon 213 bin 119 oldu
Uygulanan aşı miktarı 32 milyon...
Fikir adamlarımız yeniden diriliş ve yükseliş için bize yol gösteriyor
Fikir adamlarımız yeniden diriliş ve...
Müsilaj için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu
Müsilaj için Meclis Araştırması Komisyonu...

Uygulanan aşı miktarı 32 milyon 213 bin 119 oldu

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.45 itibarıyla 32 milyon 213 bin 119'a ulaştı.

Uygulanan aşı miktarı 32 milyon 213 bin 119 oldu

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 10 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 18 milyon 727 bin 608, ikinci doz aşı 13 milyon 485 bin 511 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 32 milyon 213 bin 119 olarak gerçekleşti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.