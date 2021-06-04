Uygulanan aşı miktarı 30 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uygulanan Kovid-19 aşı miktarının 30 milyon doza ulaştığını belirterek, "Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın, bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, saat 14.24 itibarıyla 17 milyon 144 bin 487 kişiye Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanırken, bunlardan 12 milyon 866 bin 585 kişinin ikinci dozları da tamamlandı.