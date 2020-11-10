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“ÜSTÜN DÖKMEN İLE YAŞAMI RENKLENDİREN SOHBETLER” SERİSİ BAŞLIYOR!

Ülkemizin renk otoritesi, renk trendlerinin öncüsü Filli Boya, Prof. Dr. Üstün Dökmen ve Yazar Saadet Algan ile “Yaşamı Renklendiren Sohbetler” serisinin ilkini 11 Kasım Çarşamba günü Filli Boya Instagram hesabında canlı yayınla başlatıyor. İzleyicilerin de anlık olarak sorularla katılabileceği canlı yayında ‘Pandemi sürecini nasıl renklendirebiliriz? serinin ilk konusu olacak.

“ÜSTÜN DÖKMEN İLE YAŞAMI RENKLENDİREN SOHBETLER” SERİSİ BAŞLIYOR!

Türkiye’nin alanında en sevilen isimlerinden biri olan; psikolog, TV programcısı, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen ve anneler tarafından yakından takip edilen yazar Saadet Algan, Filli Boya’nın hayata geçirdiği online sohbetler serisinde buluşuyor.

Yaşam alanlarında kullanılan renkler, dekorasyonun önemli öğelerinden biri olmasının yanı sıra insan psikolojisi üzerinde doğrudan bir etki yaratıyor. Buradan hareketle Filli Boya, özellikle sosyal mesafeyi koruduğumuz ve evlerimizde eskisinden daha çok zaman geçirdiğimiz bu dönemde renklerin önemine dikkat çekmek amacıyla “Üstün Dökmen ile Yaşamı Renklendiren Sohbetler” serisini 11 Kasım Çarşamba günü saat 17.00’da Instagram hesabında canlı yayın olarak başlatıyor.

Yazar Saadet Algan moderatörlüğünde yapılacak canlı yayında Üstün Dökmen, pandemi sürecinde yaşam alanlarınınasıl renklendirebileceğimiz ve insan psikolojisi üzerinde yarattığı etkileri anlatacak.

Anahtar Kelimeler:
Filli BoyaProf. Dr. Üstün DökmenSaadet Algan
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