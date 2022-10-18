Usta spiker Bülent Özveren hayatını kaybetti

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Özveren'in vefatını eşi Sebla Özveren Twitter üzerinden yaptığı, "Çok üzgünüm. Bülent’i kaybettik. Başımız sağ olsun." sözleriyle duyurdu.

TRT'de uzun yıllar çalışan ve 1975-2012'de Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkçe sunuculuğunu üstlenen Özveren, 1943'te İstanbul’da dünyaya geldi. Sultanahmet İlkokulunun ardından, Saint Benoît Fransız Lisesi ile Galatasaray Lisesine devam eden Özveren, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Özveren, TRT'nin 1964'te açtığı ilk prodüktörlük sınavında başarılı olarak, TRT İstanbul Radyosu’nda 1965'te göreve başladı. TRT İzmir televizyonunun 1971'deki deneme yayınlarında ilk canlı TV yayınlarını gerçekleştiren usta spiker, 1972'de TRT Haber Dairesinin açtığı spor spikerliği sınavını kazanarak diplomalı spor spikeri oldu.

Özveren, 1970'te, Sebla Özkantarcı ile evlendi.

Bülent Özveren, 1975'te bir öneriyle TRT’nin Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk kez katılmasını sağladı. 2012'ye kadar yarışmanın sunuculuğunu üstlendi.

TRT'de 1982'de yayınlanan Riziko adlı programın sunuculuğunu yapan Özveren, aynı yıl TRT'den istifa etti ve Gelişim Yayınlarında editörlük yaptı.

Usta spiker, 1986-1998 arasında TRT'de dış yapımcı olarak, canlı yayınlanan yarışma programlarını hazırlayadı, 1999'da emekli olana kadar sunuculuğunu üstlendi.

TÜRVAK'ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalışan Özveren, İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı.