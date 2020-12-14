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Uluslararası iş birliği mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmeli
Uluslararası iş birliği mülteciler ve...

Uluslararası iş birliği mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası iş birliği, gelişmekte olan ülkeler ile mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmelidir. Bu konuda OECD'nin öncü bir rol oynaması gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümü programına video mesaj gönderdi. Türkiye'nin başlangıcından itibaren üyesi olduğu teşkilatın kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümünü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak, dengeli ekonomik büyüme ile kalkınmanın temini, refah ve istihdamın artırılması hedefleri doğrultusunda, OECD'de etkin bir iş birliği ve dayanışma sergiliyoruz. Teşkilat 60 yıldır, hazırladığı anlaşmalar ve sözleşmelerle, iyi uygulama örnekleriyle, oluşturduğu standartlarla, paylaştığı tavsiye ve istatistiki tahlillerle küresel ekonomide önemli bir aktör olduğunu kanıtlamıştır." değerlendirmesinde bulundu. Kovid-19 salgınının ne kadar kırılgan bir dünyada yaşandığını ve insanların birbirine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak bu dönemde insanımızın sağlığı için gereken tüm tedbirleri alırken, ekonomik faaliyetlerimizi aksatmamak için çaba harcadık. Ekonomik İstikrar Kalkanı ve Sosyal Koruma Kalkanı Paketleriyle girişimcimizin, esnafımızın, dezavantajlı kesimlerin yanında olduk." dedi. Salgın şartlarına rağmen hem kamu kuruluşlarının hem özel sektörün yatırımlarını artırarak sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Küresel sorumluluk bilinciyle uluslararası yardımlaşma ve dayanışmayı da asla ihmal etmiyoruz. Türkiye olarak şimdiye kadar 156 ülke 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Kriz halinde hayata geçirilen bu iş birliği ve dayanışmanın kalıcı olmasını temenni ediyorum. Kasım ayının sonunda tertiplenen çevrimiçi G20 Liderler Zirvesi’nde de değindiğim üzere, uluslararası iş birliği, gelişmekte olan ülkeler ile mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmelidir. Bu konuda OECD'nin öncü bir rol oynaması gerektiğine inanıyorum. Sayın Genel Sekreteri, hizmet döneminde Teşkilat’a etkin şekilde yön verip, üye ülkeleri, ortak çalışma anlayışıyla mutabakata sevk ettiği için tebrik ediyorum." Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Uluslararası iş birliği mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmeli

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanİktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümü programına video mesaj gönderdi.     Türkiye'nin başlangıcından itibaren üyesi olduğu teşkilatın kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümünü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak, dengeli ekonomik büyüme ile kalkınmanın temini, refah ve istihdamın artırılması hedefleri doğrultusunda, OECD'de etkin bir iş birliği ve dayanışma sergiliyoruz. Teşkilat 60 yıldır, hazırladığı anlaşmalar ve sözleşmelerle, iyi uygulama örnekleriyle, oluşturduğu standartlarla, paylaştığı tavsiye ve istatistiki tahlillerle küresel ekonomide önemli bir aktör olduğunu kanıtlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınının ne kadar kırılgan bir dünyada yaşandığını ve insanların birbirine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak bu dönemde insanımızın sağlığı için gereken tüm tedbirleri alırken, ekonomik faaliyetlerimizi aksatmamak için çaba harcadık. Ekonomik İstikrar Kalkanı ve Sosyal Koruma Kalkanı Paketleriyle girişimcimizin, esnafımızın, dezavantajlı kesimlerin yanında olduk." dedi.

Salgın şartlarına rağmen hem kamu kuruluşlarının hem özel sektörün yatırımlarını artırarak sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Küresel sorumluluk bilinciyle uluslararası yardımlaşma ve dayanışmayı da asla ihmal etmiyoruz. Türkiye olarak şimdiye kadar 156 ülke 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Kriz halinde hayata geçirilen bu iş birliği ve dayanışmanın kalıcı olmasını temenni ediyorum. Kasım ayının sonunda tertiplenen çevrimiçi G20 Liderler Zirvesi’nde de değindiğim üzere, uluslararası iş birliği, gelişmekte olan ülkeler ile mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmelidir. Bu konuda OECD'nin öncü bir rol oynaması gerektiğine inanıyorum. Sayın Genel Sekreteri, hizmet döneminde Teşkilat’a etkin şekilde yön verip, üye ülkeleri, ortak çalışma anlayışıyla mutabakata sevk ettiği için tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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