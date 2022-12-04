Son Dakika

"Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca, su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması için ülke sathında "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" başlatıldı.

GÜNCEL 04.12.2022, 19:43
"Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" başlatıldı

Gelecek 100 yıl için yapılan iklim değişikliği tahminlerine göre, ülkede su kaynaklarının yaklaşık yüzde 25 azalması bekleniyor.

Yarı kurak iklim kuşağında olan ülkede suyun etkili yönetilmesi, suyun kullanımının planlamasının iyi yapılması hayati öneme sahip. Bu kapsamda optimum su tüketimine yönelik bir takım tedbirler ortaya konuldu. Suyun nehir havzasında planlaması 2011'de başlatılırken, su tahsis ve kuraklık planlarıyla da havza ölçeğinde su bütçesi belirlenerek, her bir sektörün planlı su kullanımına yönelik eylem planları geliştirildi.

Ayrıca, iklim değişikliğinin etkilerine uyum ve toplumun bütün kesiminde suyun hayati önem taşıdığını vurgulamak, farkındalık oluşturmak için de birtakım ilave çalışmalar, girişimler gerçekleştirildi. Ülkede su kaynaklarının, içme-kullanma suyu, tarım, sanayi ve diğer faaliyetlerde kullanılması ve kaynakların devamlılığının sağlanması ile gelecek nesillere aktarılması için su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanılması kaçınılmaz oldu. Bu gerçeğin bilinciyle Bakanlık tarafından bütün ülke sathında "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" başlatıldı.

Bu kapsamda her bir paydaşı ve bütün su kullanıcılarını kapsayacak şekilde çalıştaylar, eğitimler, atölye çalışmaları, farkındalığı artırıcı yayınlar ve benzeri etkinlikler ile su verimliliği kültürünün yaygınlaştırılması ve su verimliliği uygulamalarının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Hazırlanan rehber dokümanlar ve sektörel planlar ile tüm su kullanıcılarına teknik destek sağlanması amaçlanıyor.

Sektörel bazda düzenlenecek toplantı, çalıştay ve benzeri etkinliklerin yanı sıra görsel ve yazılı materyaller ile eğitici, bilgilendirici çalışmalar hazırlanıyor. Su ve kadın buluşmaları ile toplumda önemli role sahip kadınların konuya ilişkin farkındalığının artırılması önemli bir bileşen olarak görülüyor.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri için yol haritası hazırlandı

Ülkede mevcut durumda içme suyu sistemlerinde yüzde 33,5 olan su kayıplarının yüzde 25 seviyelerine çekilmesi, tarımda sulama randımanının yüzde 49'dan yüzde 75 seviyesine çıkarılması, sanayide temiz üretim teknolojileri ve verimlilik tekniklerinin kullanılması ile temiz tatlı su kaynaklarından toplam su kullanımının yüzde 25'e varan oranlarda azaltılmasının mümkün olduğu öngörülüyor. Dolayısıyla iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadelede ülkenin yol haritası hazırlandı.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü belediyelere teknik destek verecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü belediye şebeke kayıplarının önlenmesi için belediyelere teknik destek verecek. 2014 yılında yayımlanan "İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği"yle su idarelerinin su temininde, iletiminde, dağıtımında ve tüketiminde su kayıplarının azaltılmasına yönelik görev ve sorumlulukları belirlendi. Büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla yüzde 30, 2028 yılına kadar ise en fazla yüzde 25 düzeyine; diğer belediyeler su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla yüzde 35, 2028 yılına kadar en fazla yüzde 30, 2033 yılına kadar ise en fazla yüzde 25 düzeyine indirmekle yükümlü hale geldi.

4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü-Belediye Su Kayıpları Etkinliği

Başlatılan ulusal ölçekli su verimliliği seferberliği programları kapsamında içme-kullanma suyu, tarım ve sanayi başta olmak üzere yüksek su tüketimine sahip sektörlerde suyun verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bahsi geçen "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" programlarının içme-kullanma suyu sektörü bileşeni içerisinde, "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü-Belediye Su Kayıpları Etkinliği" düzenlenecek. Etkinlik kapsamında, ödül töreni, kardeş belediye ilanı, çalıştay ve fuar organizasyonları yer alacak. Bu çalışma ile içme suyu temin ve dağıtım sistemlerinde su kayıplarının azaltılması ve su verimliliği uygulamaları konusunda paydaşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı hedefleniyor.

Bakanlık ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde, 5-6 Aralık tarihlerinde Türkiye Belediyeler Birliği Konferans Salonu'nda düzenlenecek etkinlikte, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in de yer alması bekleniyor.

Öte yandan Bakan Kirişci, 81 ilin belediye başkanlarını 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü'nde başlatacakları "Su Verimliliği Seferberliği"ne davet etti.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 04 Aralık 2022
İmsak 06:34
Güneş 08:05
Öğle 12:59
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Keçiörengücü 15 26
4. Rizespor 14 25
5. Pendikspor 14 25
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4