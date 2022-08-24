Ülkenin batısı ile doğusu "Malazgirt ruhu"yla buluştu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 400 dönüm alana kurulan Ahlat Millet Bahçesi, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Millet bahçesine kurulan obada, üzerinde ve iç kısmında Selçuklu motifleri bulunan keçeden yapılmış han otağı ile 51 çadır, Selçuklu mimarisiyle inşa edilen mescit, kıraathane ve köprü, okçuluk ve atlı okçuluk alanları yer alıyor.

Yurdun dört bir yanından ilçeye gelenler Selçuklu ruhunu canlandırmak, milli birlik ve bütünlüğü temsil etmek amacıyla Türk bayrağı ve Türk boylarına ait bayraklarla donatılan alanda okçuluk, geleneksel oyunlar, çocuk oyunları, güreş müsabakaları, cirit, atlı okçuluk ve atlı spor gösterilerini izleme imkanı buluyor.