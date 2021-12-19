Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın sri lanka büyükelçisi mohamed rizvi hassen
Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık
Ülkemizin en güçlü ve en...
Türkiye'nin 8'inci uydusu uzayda
Türkiye'nin 8'inci uydusu uzayda
Togg'un yeni logosu belli oldu
Togg'un yeni logosu belli oldu
Bugün alacağımız kararlar ile Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız
Bugün alacağımız kararlar ile Türkiye-Afrika...

Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine Space X firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik." dedi.

Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzaydaki 8'inci aktif uydusu olan Türksat 5B'nin uzaya fırlatılması dolayısıyla video mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Türkiye ve Türk milleti adına bir gurur anına daha şahit olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Türksat 5A uydusunun ocak ayında Falcon 9 roketiyle fırlatıldığını, haziranda da hizmete alındığını hatırlatan Erdoğan, "Bugün de ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine Space X firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın (Elon) Musk'ı ve Space X firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum." dedi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.