Ülkemizi ve bölge insanımızı PKK'nın silahlı tasallutundan kurtardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanarak hizmete giren 36 fabrikayı bugün hizmete açtıklarını belirterek, "Yaklaşık 500 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilen bu fabrikalar sayesinde şehrimize 4 bin ilave istihdam sağlanmıştır. Hani işsizlik diyoruz ya... İşte bak, bununla birlikte işsizliğin belini kırıyoruz." dedi.

Erdoğan, Avukat Sedat Özevin Caddesi'nde, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Konuşmasına Batmanlıları selamlayarak başlayan Erdoğan, uzun bir aradan sonra Batmanlılarla tekrar bir araya gelmenin mutluluğu içinde olduğunu söyledi.

Batmanlılarla yüz yüze buluşmaktan, sevgi dolu yüreklerinin sıcaklığını hissetmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, "Biz, sizi Allah için seviyoruz. Sizin de bizi aynı hissiyatla sevdiğinizi biliyoruz. Rabbim uhuvvetimizi ve muhabbetimizi daim eylesin." diye konuştu.

Batman'da ilk olarak dünya çapında bir proje olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, Dicle Nehri'ne takılan gerdanlıkların en büyüğü olan bu eserin, sulama tesisleriyle Batman ile Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak topraklarına bereket dağıtacağını ifade etti.

Santralde üretilecek elektriğin Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacağına işaret eden Erdoğan, "Batman'ı bu yatırımdan mahrum bırakmak için hem dışarıda hem içeride nice kirli ve karanlık kampanyalar yürütüldü. Hamdolsun bu engellerin hepsini de aşarak işte bugün Batman'ı bu hizmete kavuşturduk." ifadelerini kullandı.

Sadece Ilısu ile yetinmediklerini, yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının ve organize sanayi bölgesindeki fabrikaların da resmi açılışlarını yapacaklarını kaydeden Erdoğan, 432 derslikli 26 okulu, 400 öğrenci kapasiteli 2 pansiyonu, 2 spor salonunu ve 50 yataklı öğretmen evini de hizmete açacakları bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkta, eğitim araştırma hastanesi statüsündeki 440 yataklı yeni kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesini, Sason Devlet Hastanesi'nin 50 yataklı ilave binasını, Kozluk'ta aile hekimliği, sağlıklı yaşam merkezi, aile sağlığı merkezi, 112 Acil İstasyonu, ağız ve diş sağlığı merkezinden oluşan sağlık külliyesini, Hasankeyf'te 25 yataklı hastaneyi, merkez Gercüş ve Beşiri'de çeşitli sağlık birimlerini resmen bugün hizmete açacaklarını dile getirdi.