Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de düzenlenen "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"12 Mart’ta kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümünü idrak edeceğimiz İstiklal Marşı, bizim aidiyetimizin, istiklal ve istikbal anlayışımızın remzidir. İstiklal Marşımızı, sadece bağımsızlığımızın bir timsali olarak değil, 84 milyonu buluşturan bir milli mutabakat metni olarak da görüyoruz. Bu ülkede siyasi fikirlerimiz, görüşlerimiz, mezheplerimiz, meşreplerimiz farklı olabilir. Ama 84 milyonun tamamı için İstiklal Marşı ortak bir buluşma noktasıdır."

Modern Sevrleri yırtıp atıyoruz

Erdoğan, "Nasıl 100 yıl önce Sevr’i yırtıp atmışsak; bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz." dedi.

"Bağımsızlığımızın üzerine titremeye devam ediyoruz"

Bazı çevrelerin İstiklal Marşı'nı gururla söylemekten rahatsızlık duyduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her ne kadar çok küçük bir kesim de olsa bazı çevrelerin, İstiklal Marşımızı gururla söylemekten rahatsızlık duyduğunu da elbette biliyoruz. Milletten aldığı vekaleti bölücü terör örgütünün Kandil’deki baronlarına peşkeş çekenler, bu rahatsızlıklarını açıkça ifşa etmekten de çekinmiyor. İstiklal Marşına kekre bakan bir zihniyetin, aynı zamanda bu milletin istiklal ve istikbaliyle de sıkıntısı olduğu açıktır. Ancak, biz onlara rağmen bağımsızlığımızın üzerine titremeye devam ediyoruz."