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Ülkemizde bir rejim sorunu söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Ülkemizde bir rejim sorunu söz konusu değil. Rejim sorunu olsa olsa muhalefetin, milletimizden gizli, kapalı kapılar ardında hazırladığı karanlık anayasa taslaklarında gündeme gelebilir" dedi.

Ülkemizde bir rejim sorunu söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin "Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı İsmail Demir, Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ve Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz; sizlerle gurur duyuyoruz. Milletimiz ve devletimiz adına, 'sizinleyiz, yanınızdayız' diyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Ülkemizde bir rejim sorunu söz konusu değil. Rejim sorunu olsa olsa muhalefetin, milletimizden gizli, kapalı kapılar ardında hazırladığı karanlık anayasa taslaklarında gündeme gelebilir" diye konuştu.

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