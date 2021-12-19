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Ülke genelindeki yağışlı hava 22 Aralık'ta etkisini kaybedecek

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava 22 Aralık Çarşamba günü etkisini kaybedecek.

Ülke genelindeki yağışlı hava 22 Aralık'ta etkisini kaybedecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sıcaklık 21 Aralık Salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşecek, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredecek.

Ülke genelinde etkili olan yağışlı havanın 22 Aralık Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Soğuk havanın ise hafta sonuna kadar etkili olması, sıcaklığın 24 Aralık Cuma günü batı kesimlerden başlayarak artması ve mevsim normalleri civarına çıkması bekleniyor.

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