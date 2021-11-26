Ülke genelinde hizmet veren uzlaştırmacıların sayısı 32 bini aştı

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ceza hukuku alanında alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan uzlaştırma müessesinde görevlendirilmek üzere 30 Mayıs'ta yapılan sınava 36 bin 500 aday girdi.

Sınavda başarılı olan adaylara sisteme kaydolma hakkı tanınmasının ardından 5 bin 165 kişi, işlemlerini tamamlayarak sisteme kaydoldu. Böylece ülke genelinde hizmet veren uzlaştırmacıların sayısı 32 bin 569'a yükseldi.

Ayrıca uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında çözüme kavuşturulan dosya sayısı bugün itibarıyla 1 milyon 90 bin 317'ye ulaştı. Böylece müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı yüzde 83 olarak kayıtlara geçti.

Anlaşmazlık, mahkemeye gitmeden çözüme kavuşuyor

Ceza hukuku uyuşmazlıklarında ilk kez 1 Haziran 2005'te uygulanan ve 2016'da gözden geçirilerek yeniden revize edilen uzlaştırma, 1 Ocak 2017'den itibaren Türkiye genelinde etkin ve yaygın şekilde uygulanıyor.

Mağdur ve şüphelinin kabulüyle başlayıp tarafların özgür iradesiyle devam eden uzlaşma uygulaması, mağdur tarafın suç nedeniyle doğan maddi ve manevi zararının kısa sürede tazmin edilmesine imkan tanıyor.

Uygulama, şüpheliye hatasını telafi etme olanağı sağlarken müşteki tarafından sunulan edimi kabul eden şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilerek anlaşmazlık, mahkeme sürecine gitmeden dostane şekilde çözüme kavuşuyor.