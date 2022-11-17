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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Yoğun yağışlar gelmeden karayollarında lojistik hazırlıklarımızı tamamladık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Yoğun yağışlar gelmeden karayollarında, araç, ekipman ve lojistik hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.
GÜNCEL 17.11.2022, 11:10
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Yoğun yağışlar gelmeden karayollarında, araç, ekipman ve lojistik hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.
Karaismailoğlu, "68 bin 725 kilometrelik karayolu ağımız üzerindeki, 450 karla mücadele merkezimizde, 11 bin 490 makine ve ekipmanla ve 13 bin 52 personelimizle hizmet vereceğiz." diye konuştu.
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