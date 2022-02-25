Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Türkiye, dünyanın sayılı devletleri arasına girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemiz çok büyük bir dönüşüm geçirdi. Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna gelmesi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vizyonu ve üreten ekipler sayesinde oldu. " dedi.

GÜNCEL 25.02.2022, 20:51
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Türkiye, dünyanın sayılı devletleri arasına girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin çok büyük bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, "Dünyanın sayılı devletleri arasına girdi. Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna gelmesi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vizyonu ve üreten ekipler sayesinde oldu, olmaya da devam edecek." dedi.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Kocaeli'ye gelen Karaismailoğlu, Vali Seddar Yavuz'u ziyaret ederek kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti Kocaeli İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile görüştü.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin her bölgesinde 2002 yılından itibaren çok büyük bir dönüşüm ve değişim yaşandığını söyledi.

AK Parti'nin, akla, hayale sığmayacak projeleri hayata geçirdiğini, son 20 yıldır yapılan büyük işlerin, projelerin ve dönüşümün devam etmesi için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, milletini seven kadroların ürettiği bu projelerin, Türkiye'ye yüz yıllar boyunca hizmet edeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin 2002 yılı öncesindeki durumuna işaret ederek iktidarları döneminde yaptıkları çalışmalara değinen Karaismailoğlu, "Hakikaten, ülkemiz çok büyük bir dönüşüm geçirdi. Dünyanın sayılı devletleri arasına girdi. Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna gelmesi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vizyonu ve üreten ekipler sayesinde oldu, olmaya da devam edecek." dedi.

Karaismailoğlu, ulaşım alanında yapılan çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Sadece kara yolu değil, ulaşımın bütün modlarında, karada, havada, denizde, demir yollarında ve uzayda... 20 yıl önce 'Türkiye uzaya 1 yıl içinde 2 yeni nesil uydu gönderecek.' dendiğinde herkes gülerdi. Kovid-19'un bütün dünyayı sardığı, bütün sistemlerin kapandığı, fabrikaların kapatıldığı bir ortamda 2021 yılı içinde biz 2 uydu gönderdik uzaya. Bu uydular da 35 yıl ömrü olan yeni nesil haberleşme uyduları, yani gözlem uyduları değil. Bunlar ayrıca ticari uydulardır ve dünyaya hizmet satan uydulardır. 2023 yılında uzaya göndereceğimiz Türksat 6A uydumuzla kendi uydusuyla uzayda temsil edilen 10 ülke arasına girmiş olacak Türkiye."

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın gıptayla takip ettiği projelerden biri olduğunu belirterek, "4 yılda 2,5 milyar avroluk bir proje ve bu aşamaya kadar proje bitene kadar da devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan bir projeden bahsediyoruz. İnşallah 18 Mart 2022 Cuma günü bütün milletimizle dünyanın gözü önünde inşallah bu büyük projeyi de ülkemize kazandırmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız." dedi.

Bir taraftan kamu kaynaklarını kullanarak proje yaptıklarını bir taraftan da fizibilitesi uygun projelerle farklı finans yöntemleri kullanarak yap-işlet-devret projeleri, kamu özel iş birliği projeleri uygulayarak hızlıca ülkenin hizmetine sunduklarını anlatan Karaismailoğlu, "Yaptığımız projeler, kısa vadede zaten kendi getirilerini, kendi faydalarını sağlıyor. Bunlar kısa vadede bir taraftan yakıttan ve zamandan bir taraftan da çevre emisyonlarının düşmesi nedeniyle maliyetlerinin çok çok üzerinde dolaylı faydaları oluyor. Bunun yanında bu yollar, bu yatırımlar yapıldığı zaman bölgesinin ekonomisine, istihdamına, üretimine, turizmine de aynı anda oldukça katkıları bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"Bu projelerin kıymetleri yıllar geçtikçe çok daha iyi anlaşılacak"

Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul İzmir Otoyolu'nun Osmangazi Köprüsü ile beraber faaliyete geçtiğini dile getirerek, "Bunlar çok kıymetli işler. Bu projelerin kıymetleri yıllar geçtikçe çok daha iyi anlaşılacaktır. Bazı ucuz, kısır politikalara maalesef birileri tarafından bu projeler alet edilmeye çalışılıyor ama bu tartışmaların hepsi kısa sürede unutulacaktır. Bu projeler yüz yıllar boyu bu ülkeye hizmet edecek çok kıymetli işlerdir." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Kocaeli'nin ülkenin göz bebeği illerinden biri olduğunun altını çizerek, "Sanayinin merkezi, üretimin, ihracatın merkezi burası. Burası ihmal edilmeye gelmeyecek bir yer. Tabii bu kadar yatırımlar yapıldı, bundan sonra da artarak devam edecektir." dedi.

Bugün İzmit ve Kandıra'yı güvenli, konforlu, hızlı bir şekilde birbirine bağlayacak önemli bir yolun belli kesimlerinin açılışını yapacaklarını belirten Karaismailoğlu, projenin tamamını da en kısa sürede bitirmek için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Karaismailoğlu, bu yol Kandıra'ya bağlandıktan sonra Şile-Ağva ve Kandıra arasındaki yolda da önemli çalışmalarının olduğunu, ayrıca kuzeyden Karadeniz sahil yoluyla birlikte yine bölgeyi birbirine bağlayacaklarını anlattı.

Şehir içinde özellikle raylı sistem çalışmalarının olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, Şehir Hastanesi raylı sistemini uzattıklarını, şehir merkezindeki mevcut tramvay hattına bağlayarak Şehir Hastanesinin toplu taşıma ihtiyacını da karşılamış olacaklarını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Gebze-Darıca metro hattında hummalı bir çalışma olduğunu vurgulayarak, projede yüzde 40'a varan ilerlemeler kaydettiklerini söyledi.

Gelecek günlerde Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Halkalı Hızlı Tren Projesini de yaparak bölgenin Avrupa bağlantısını da hızlı bir şekilde karşılayacakların belirten Karaismailoğlu, "Yine bölgemizde Derbent istasyonu teknik aksaklıklar nedeniyle uzun süre hizmet verememişti. İnşallah mart ayı içinde de Derbent istasyonumuzu da hizmete almak için arkadaşlarımız hummalı bir çalışma yapıyor." ifadelerini kullandı.

"2023 seçimleri çok önemli"

Karaismailoğlu, sadece Kocaeli'de değil ülkenin dört bir tarafında hummalı bir çalışma olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu çalışmaları hızlı bir şekilde bitirip milletin hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, 2023 seçimlerinin önemine işaret ederek, "Sizler dava arkadaşlarımız olarak da bu projeleri milletimize anlatacaksınız çünkü hakikaten birilerinin 'hayal' dediği bütün işler bitti. Artık bir yenisini planlıyoruz, daha ötesini planlıyoruz. Halka hizmet Hakk'a hizmettir düsturuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bıkmadan usanmadan devam edeceğiz. Teşkilatlarımız birer can damarları gibi bütün vatandaşımızın hanelerine, gönüllerine girerek bu projeleri anlatarak inşallah 2023'ü de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gümbür gümbür geçerek artık Türkiye, dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi içinde yer alacaktır ve dünyada söz sahibi olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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