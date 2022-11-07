Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: AKM-Gar-Kızılay metrosunu 2023'ün ilk aylarında açacağız

Karaismailoğlu, 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmesiyle belediyecilik hizmetlerinde yaşanan değişimden bahsetti.

Belediyecilikte plan yapmanın ve geleceğe hazırlanmanın önemine işaret eden Karaismailoğlu, ulaştırma, altyapı, lojistik ve bilişimde son 20 yılda yaşanan değişimi anlatarak, Bakanlık olarak geleceği planladıklarını söyledi.

"Yaptığımız harcamalarla maksimum kazanç sağlamak zorundayız. Onun da olmazsa olmazı iyi planlama yapmaktır" diyen Karaismailoğlu, 2002'de 8,6 milyon adet olan araç sayısının 26 milyona çıktığını, yapılan planlama sayesinde trafik sıkışıklığını çok daha az yaşadıklarını belirtti.

Karaismailoğlu, araç sahipliği konusunda Türkiye'nin Avrupa ve ABD'nin gerisinde olduğunu, 2050'ye gelindiğinde bu rakamın artacağını, söz konusu artışa karşı şimdiden hazırlıklı olmak için master planları yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

"Bisiklet ve scooter kullanımı mutlaka teşvik edilmeli"

Adil Karaismailoğlu, karbon emisyonunu azaltıcı tedbirlerin gündemlerinden hiç çıkmayacağını, sıfır emisyon ve emisyon azaltıcı çalışmaların çok önemli olduğunu vurgulayarak, akıllı ulaşım sistemlerinin daha fazla önem kazanacağını kaydetti.

Ulaşımın diğer sektörler arasında yüzde 16,2 ile hava kirliliğine en çok sebep olan ikinci sektör olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, elektrikli araçlarda, paylaşımlı ulaşım modellerinde ve elektrikli toplu taşıma modellerinde yaşanması beklenen artışa ilişkin öngörüleri paylaştı.

Karaismailoğlu, kısa mesafelerde bisiklet ve scooter kullanımının mutlaka teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, "Kaliteli, güvenli ve ekonomik bir toplu taşıma sistemi kurmak gerekiyor. Yoksa bu şehirler yaşanmaz hale gelir. İstanbul'da şu anda 270 kilometre raylı sistem hattı var. Olmasaydı, vatandaş ulaşım ihtiyacını nasıl karşılayacaktı. Bireysel yolculuklara yöneleceklerdi ve trafik içinden çıkılamaz bir hale gelecekti." diye konuştu.

- "Marmaray'ı bir günde tam 671 bin kişi kullandı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul'un iki yakası arasındaki ulaşım imkanlarına işaret ederek, 1973'te açılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne (Boğaziçi Köprüsü) ve ondan sonra yapılan ulaşım projelerine yönelik eleştirileri anımsattı. Karaismailoğlu, "Bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden günlük 200 bin araç geçiyor. Devlet planlaması gerekiyor. Çünkü önündeki gelişmeleri görüyor. Burada ulaşım ihtiyacı artıyor. Devlet olarak onu tahmin edip gelecekte sorun yaşamamak gerekiyor." dedi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü günlük 240 bin aracın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü 120 bin aracın kullandığını bildiren Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nden ise günde ortalama 60 bin aracın geçtiğini söyledi.

Karaismailoğlu, Marmaray'ı geçen hafta bir günde tam 671 bin vatandaşın kullandığını belirterek, bu hizmetler sayesinde vatandaşların ulaşım imkanlarının ve hayatının kolaylaştırıldığını ifade etti.