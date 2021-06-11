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Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına yarın başlanacak
Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi...

Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına yarın başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının Kovid-19 aşılamalarının yarından itibaren başlayacağını bildirdi.

Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına yarın başlanacak

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler." bilgisini verdi.

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