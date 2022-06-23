Ukrayna tahılının veya herhangi ürünün illegal şekilde satılmasına karşıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna tahılının veya herhangi ürünün Rusya ve başka ülke tarafından alınıp illegal şekilde satılmasına da karşıyız. Türkiye olarak bize gelmesine de müsaade etmeyiz." dedi.

GÜNCEL 23.06.2022, 12:07
Ukrayna tahılının veya herhangi ürünün illegal şekilde satılmasına karşıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss ile Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna’dan tahıl ihracatını gerçekleştirmek için bir Birleşmiş Milletler (BM) planının olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Biz, çabalarımızı Birleşmiş Milletler ile sürdürüyoruz. Tabii hem Ukrayna ile hem de Rusya ile sürekli temas halindeyiz ve BM'nin bu planını gerçekçi bir plan olarak görüyoruz, uygulanabilir görüyoruz. O nedenle de güçlü şekilde destekliyoruz ayrıca bu sürecin meşruiyeti bakımından da önemli buluyoruz. BM'nin planı hakkında bilgileriniz vardır ama kısaca; İstanbul'da eğer anlaşma olursa, bir kontrol merkezi kurulacak ve Ukrayna karasularının hemen dışında güvenli bölge kurulacak.

Burada özellikle Ukrayna limanlarına gidecek gemilerin kontrolü de yapılacak, silah veya başka bir şey taşımadığından emin olmak için bu Rusya'nın da bir talebi. Dönüşte tabi gemilerin belirlenen ürünleri taşıdığından herkes emin olmak istiyor. Aslında baktığınız zaman gayet güzel ama tarafların anlaşması gerekiyor."

Çavuşoğlu, BM'nin çabalarına ilaveten Türkiye'nin de gerek Ukrayna gerek Rusya ile görüşmeleri sürdürdüğünü hatırlattı.

Daha çok Rusya üzerinde odaklandıklarını, İstanbul'da teknik düzeyde bir toplantı gerçekleştirilmesinin planlandığını ve henüz bunun tarihinin belli olmadığını aktaran Çavuşoğlu, "Rusya'dan olumlu cevap bekliyoruz." dedi.

"Türkiye olarak ürünlerin bize gelmesine de müsaade etmeyiz"

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretinde de bu konuları ele aldıklarını, hem bakan düzeyinde hem de Lavrov ile gelen teknik ekiplerle Türkiye'nin teknik ekipleri ve uzmanları arasında görüşmeler gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Türkiye olarak BM ile çalıştıklarını, tüm tarafları çalışmalar hakkında bilgilendirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın tahıllarının çalındığına ilişkin iddiasına karşılık şunları kaydetti:

"Bu iddialar bize de geldi. Ukrayna tarafından da ara ara bu tür bilgiler geliyor. Biz, her iddiayı ciddiye alıyoruz ve ciddi şekilde araştırıyoruz, sonucunu da özellikle Ukrayna tarafına bildiriyoruz her seferinde. Aslında gayet basit, bu süreci takip etmek de kolay, 5-6 dolarlık bir programla hangi geminin nereden geldiği, ne taşıdığı bunlar takip ediliyor. Bırakın yetkilileri herhangi bir vatandaş bile elindeki telefona ya da bilgisayarına yüklediği programla uçakların ve gemilerin seyrüseferini gayet kolay şekilde takip edebilir.

Biz, bu iddialar neticesinde her iddiayı ciddiye alarak incelemelerde de bulunduk. Gemilerin hareket limanlarının ve ürünlerin menşeinin bizim yaptığımız incelemelerde, Türkiye ile ilgili iddialar ortaya atıldıktan sonra menşeinin kayıtlarda Rusya olduğunu da gördük. Biz, Ukrayna'nın tahılının ya da herhangi bir ürününün Rusya veya başka bir ülke tarafından alınıp gayrimeşru şekilde, illegal bir şekilde uluslararası piyasalara satılmasına da karşıyız. Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine de kesinlikle müsaade etmeyiz, bu konuda devletimizin ve yetkili kurumlarımızın kararlılığı tamdır."

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