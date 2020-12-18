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Ukrayna, korvet ve İHA ihtiyacını Türkiye'den karşılayacak
Ukrayna, korvet ve İHA ihtiyacını...

Ukrayna, korvet ve İHA ihtiyacını Türkiye'den karşılayacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandığını açıkladı.

Ukrayna, korvet ve İHA ihtiyacını Türkiye'den karşılayacak

Türkiye'den insansız hava araçları alan Ukrayna, bunlara yenilerini eklemeye ve donanmasını ADA sınıfı korvetlerle güçlendirmeye hazırlanıyor.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başkanlığındaki Türk heyetinin Ukrayna ziyaretinde iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliklerine yenileri eklendi.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii iş birliği artarak sürüyor. Başkanımız İsmail Demir'in Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı." ifadelerine yer verildi.

Bir süredir Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını kullanan Ukrayna, bunlara yenilerini eklemeyi amaçlıyor.

Ukrayna, söz konusu anlaşmalarla Karadeniz ve Azak Denizi'nde güvenliğin artırılması için donanmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

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